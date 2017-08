Hockeyers bereiken finale EK na overwinning op Engeland

Mink van der Weerden bracht Oranje aan het begin van het tweede kwart op voorsprong. Hij sloeg de bal binnen nadat een strafcorner aanvankelijk de mist in ging.

Twee minuten later verdubbelde Mirco Pruijser de marge voor de titelverdediger. Hij draaide weg bij zijn tegenstander en sloeg de bal in de korte hoek.

Negen minuten na rust vond Pruijser opnieuw het doel. Ditmaal scoorde hij op aangeven van Thierry Brinkman. Mark Gleghorne bracht de achterstand van de Engelsen kort daarna terug tot 3-1, maar daar bleef het bij in het Wagener Stadion.

De Nederlandse hockeyers kunnen zondag voor de vijfde keer in de geschiedenis de Europese titel veroveren. Twee jaar geleden werd Duitsland in de finale met 6-1 verslagen. Eerder werd Oranje Europees kampioen in 1983, 1987 en 2007.

België

België versloeg eerder op vrijdagavond achtvoudig Europees kampioen Duitsland in de halve eindstrijd via shoot-outs: 2-0.

Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2. In de voorlaatste minuut dwong Benedikt Fürk namens de Duitsers alsnog een barrage af. Daarin was de nummer twee van de Olympische Spelen van vorig jaar echter de betere ploeg.

Het is de tweede keer dat de Belgen zich plaatsen voor de finale van een EK. In 2013 slaagden ze daar voor eigen publiek in Boom voor het eerst in. Duitsland was toen met 3-1 te sterk voor de thuisploeg.

Oranje werd maandag voor eigen publiek in de groepsfase nog met 5-0 vernederd door België. De eindstrijd van het EK staat zondag om 16.00 uur op het programma.