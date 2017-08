Belgische hockeyers bereiken finale EK na overwinning op Duitsland

Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2. In de voorlaatste minuut dwong Benedikt Fürk namens de Duitsers alsnog een barrage af. Daarin was de nummer twee van de Olympische Spelen van vorig jaar echter de betere ploeg.

Het is de tweede keer dat de Belgen zich plaatsen voor de finale van een EK. In 2013 slaagden ze daar voor eigen publiek in Boom voor het eerst in. Duitsland was toen met 3-1 te sterk voor de thuisploeg.

Nederland speelt vrijdagavond in het uitverkochte Wagener Stadion in de tweede halve finale tegen Engeland. Die wedstrijd begint om 20.00 uur.

Oranje werd maandag voor eigen publiek in de groepsfase nog met 5-0 verslagen door België. De eindstrijd van het EK staat zondag om 16.00 uur op het programma.