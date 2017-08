Pittige loting Haase op US Open, Bertens treft Griekse Sakkari

De 30-jarige Haase is de nummer 32 van de plaatsingslijst en heeft voor het eerst in zijn carrière een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi. Edmund bezet de 45e plaats op de wereldranglijst.

Haase en Edmund speelden eenmaal eerder tegen elkaar. Twee jaar geleden won de Hagenaar, die vorig jaar al in de openingsronde verloor op de US Open, in twee sets van de Brit bij het Masterstoernooi in Miami.

Eerder deze maand haalde Haase in Montreal voor het eerst in zijn carrière de halve eindstrijd van een Masterstoernooi. Edmund plaatste zich deze week voor de halve finales van het ATP-toernooi in Winston-Salem.

Roger Federer en Rafael Nadal kunnen elkaar op Flushing Meadows in de halve finale tegenkomen. De Zwitser stuit in de eerste ronde op de Amerikaan Frances Tiafoe en de Spanjaard ontmoet de Serviër Dusan Lajovic.

Andy Murray kruist in zijn openingspartij de degens met de Amerikaan Tennys Sandgren. Titelverdediger Stan Wawrinka en Novak Djokovic meldden zich af voor de US Open.

Bertens

Bertens is als 24e geplaatst bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar en bezet op de wereldranglijst de 25e plek. Sakkari is de mondiale nummer 94.

Bertens en Sakkari stonden een keer eerder tegenover elkaar. Begin vorig jaar was de 25-jarige Wateringse bij het WTA-toernooi in Hobart in drie sets te sterk voor de Griekse. Vorig jaar werd Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld op de US Open.

Hogenkamp, die vorig jaar de tweede ronde haalde in New York, en Rodionova stonden nooit eerder tegenover elkaar. De 25-jarige Doetinchemse neemt de 102e positie in op de wereldranglijst. Daarmee staat ze 32 plaatsen hoger dan Rodionova.

Als Bertens en Hogenkamp beiden hun openingspartij op de US Open winnen, spelen ze in de tweede ronde tegen elkaar.

Kerkhove

Lesley Kerkhove plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdschema. Het is nog onbekend wie de tegenstander is van de 25-jarige Zeeuwse.

De loting bij de vrouwen leverde ook een prachtig affiche op. Maria Sharapova, die haar eerste Grand Slam-toernooi speelt na haar rentree, is in de eerste ronde gekoppeld aan Simona Halep, de nummer twee van de wereld.

Titelverdedigster Angelique Kerber staat in haar openingspartij tegenover de Japanse Naomi Osaka en Karolina Pliskova, de nummer een van de wereld, speelt tegen de Poolse Magda Linette.

De US Open begint maandag en duurt tot en met 10 september.