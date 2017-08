Horner hoopt dat Verstappen na periode van pech kan pieken op Spa

"Vorig jaar was de race van Max hier een teleurstelling, want het was na vijftig of zestig meter praktisch over", zei Horner vrijdag op de persconferentie na de tweede vrije training.

In de eerste helft van de huidige jaargang presteerde Verstappen mede door technische problemen niet zoals gehoopt. "Hij heeft behoorlijk wat pech gehad", oordeelde Horner. "Hopelijk zit het dit weekend dus een keer mee."

Een zege voor het oog van de tienduizenden Nederlandse fans is volgens de teambaas van Red Bull normaal gesproken wel iets te hoog gegrepen voor Verstappen.

"Ieder mag natuurlijk z'n dromen hebben, maar tussen dromen en realiteit zit een verschil. Het is in ieder geval geweldig om zoveel Oranjefans langs de kant te zien voor Max."

Bandenstrategie

Voor het weekend in België kiest Red Bull voor een 'agressieve' bandenstrategie met negen sets ultrasofts. McLaren is het enige team met dezelfde selectie.

"Onze engineers dachten dat dit gewoon de beste manier was om dit weekend in te gaan", aldus Horner, die geen idee had wat de strategie van de andere teams zou zijn op Spa.

"Op het moment dat je je keuze doorgeeft, zie je nog niet wat de andere teams hebben besloten."

Halverwege de tweede vrije training van vrijdag begon het halverwege te regenen. "We hopen dat het zondag tijdens de race onophoudelijk regent, maar dat zal niet gebeuren", keek Horner voorzichtig vooruit.

Talent

De 43-jarige Brit ging daarnaast in op de aanwas van talenten bij Red Bull. De doorstroom bij de Oostenrijkse renstal lijkt momenteel iets minder dan voorheen, maar de teambaas zit daar niet mee.

"We hebben onder anderen Pierre Gasly en Niko Kari die eraan komen. Er was inderdaad een periode waarin meerdere talenten doorbraken en daardoor lijkt het alsof er nu een gat is", aldus de Horner.

"Er rijden echter genoeg talentvolle coureurs in de Formule 2 en Formule 3. Talenten als Max, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo zie je nu eenmaal niet ieder jaar."

De Grand Prix van België begint zondag in het bijzijn van vele Nederlandse fans om 14.00 uur. Zaterdag staan eerst nog de derde vrije training en de kwalificatie op het programma.