Mohoric soleert naar ritzege in Vuelta, Froome behoudt leiderstrui

Voor de 22-jarige Mohoric is het zijn eerste overwinning in een grote wielerronde. Hij werd in 2012 wereldkampioen op de weg bij de junioren en veroverde een jaar later de wereldtitel bij de beloften.

Pawel Poljanski werd op zestien seconden tweede. De Pool moest donderdag ook al genoegen nemen met de tweede plek, toen achter zijn landgenoot Tomasz Marczynski.

José Joaquin Rojas eindigde als derde en Jetse Bol was op de zevende plaats de beste Nederlander. De renner van Manzana Postobon, die enige tijd virtueel in de leiderstrui reed, gaf 29 tellen toe op Mohoric.

Het peloton, met daarbij Froome, passeerde op 8.38 minuten van de ritwinnaar de finish. In het algemeen klassement behield de Brit van Team Sky zijn voorsprong van elf seconden op Esteban Chaves. Nicolas Roche bezet op dertien tellen de derde plaats.

Bol

Bol klom in het klassement van de 32e naar de zevende plaats en is daarin nu de beste Nederlander. Zijn achterstand op Froome bedraagt 46 seconden.

Wilco Kelderman en Sam Oomen verloren beiden vijftien seconden op de groep met Froome. Zij staan in het klassement respectievelijk veertien en vijftiende.

De zevende rit was met 207 kilometer de langste etappe tijdens deze editie van de Vuelta. Onderweg moest het peloton drie beklimmingen van de derde categorie bedwingen.

Direct na de start gingen veertien renners in de aanval. Onder hen bevonden zich onder meer Bol, Thomas De Gendt, Lotto-Jumbo-renner Floris De Tier, Alessandro De Marchi, Rojas en Poljanski.

De kopgroep kreeg de ruimte van het peloton, waarin Team Sky het tempo bepaalde. De voorsprong van de vluchters liep snel op naar bijna acht minuten.

Virtueel

Bol was op 8.55 minuten de best geklasseerde renner in de kopgroep. Met nog zo’n 20 kilometer te gaan reed de Nederlander virtueel in de leiderstrui. Woensdag reed hij ook al even virtueel in het rood.

Op de laatste beklimming van de dag sprongen Mohoric en Rojas weg uit de kopgroep, waarna de Sloveen en de Spanjaard in de afdaling De Gendt en Poljanski zagen aansluiten. Daarachter vormde zich een groepje met Bol, De Marchi en De Tier.

Voor Mohoric ging het vooraan niet snel genoeg, waarop hij op 9 kilometer besloot om alleen verder te gaan. De renner van UAE Team Emirates nam een voorsprong van tien seconden op zijn medevluchters en hield tot aan de finish stand.