Van Persie sneuvelt met Fenerbahçe, Koeman verder met Everton

Van Persie stond in de basis bij Fenerbahçe, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg voor eigen publiek met 1-2 verloor. De uitwedstrijd in de hoofdstad van Macedonië ging vorige week al met 2-0 verloren.

Roman Neustädter bracht Fenerbahçe in de 61e minuut op voorsprong. Jaba Jigauri maakte zeven minuten later gelijk. Nikola Gligorov bezorgde Vardar in de slotfase zelfs nog de winst.

Van Persie werd na 58 minuten gewisseld. Grote vraag is of bondscoach Dick Advocaat hem opneemt in zijn keurkorps voor de komende duels in de WK-kwalificatie met Frankrijk en Bulgarije.

De aanvaller maakt wel deel uit van de voorlopige selectie van Oranje. Het laatste optreden van Van Persie in de nationale ploeg dateert van 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.

Van Persie liep na zijn uitverkiezing in de voorlopige selectie een lichte blessure op en speelde zondag een helft mee tegen Trabzonspor (2-2).

Everton

Koeman speelde met Everton in Kroatië met 1-1 gelijk tegen Hajduk Split. Na de 2-0 thuiszege van vorige week in Liverpool was dat voldoende voor een plek in de groepsfase.

De Engelsen werden even in verlegenheid gebracht door de openingstreffer van de Kroaten, kort voor rust van de voet van Josip Radosevic. Onmiddellijk na de hervatting zorgde Gylfi Sigurdsson op sensationele wijze voor de gelijkmaker. De IJslander scoorde bijna vanaf de middenlijn.

In de 65e minuut liet Said Ahmed Said de kans liggen om er een spannende slotfase van te maken. De Ghanees miste een strafschop voor de thuisclub.

Bij Everton ontbrak oud-Ajacied Davy Klaassen, die niet helemaal fit is. Cuco Martina was basisspeler, tweede doelman Maarten Stekelenburg zat op de bank.

Jordi Cruijff

Jordi Cruijff plaatste zich met Maccabi Tel Aviv eveneens voor de groepsfase. De coach sleepte met zijn Israëlische ploeg een 2-2 gelijkspel uit het vuur thuis tegen het Oostenrijkse Altach. Dankzij de 0-1 uitzege van vorige week was dat net genoeg.

Osijek, dat in de vorige ronde PSV verraste, ligt nu zelf ook uit Europa. De Kroaten wonnen weliswaar in Oostenrijk met 0-1 van Austria Wien, maar door de 1-2 thuisnederlaag van vorige week kwamen ze één doelpunt tekort om de groepsfase te halen.

