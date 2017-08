Utrecht loopt groepsfase mis na verlies in verlenging tegen Zenit

FC Utrecht had vorige week in de Galgenwaard door een goal van Zakaria Labyad met 1-0 gewonnen, maar die marge verspeelde de medekoploper van de Eredivisie in het Krestovsky Stadium al binnen tien minuten.

Aleksandr Kokorin opende in de negende minuut de score voor Zenit, dat wordt getraind door de Italiaan Roberto Mancini. De Russische spits maakte er in de eerste helft van de verlenging ook 2-0 van.

Utrecht hoopte zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi. In de vorige rondes rekenden de Domstedelingen nog af met het Maltese Valletta en het Poolse Lech Poznan.

Slechte start

FC Utrecht kende een slechte start in het gloednieuwe stadion van Zenit. Al vroeg keek de ploeg tegen een achterstand aan door toedoen van Kokorin. De spits scoorde na voorbereidend werk van Sebastian Driussi, die de bal ondanks een overtreding van Urby Emanuelson bij zjin ploeggenoot wist te krijgen.

Ook daarna was Zenit de bovenliggende partij, maar een tweede treffer bleef lang uit. Utrecht kwam wel een paar keer met de schrik vrij, met name toen een overtreding van Ramon Leeuwin in het strafschopgebied vlak voor rust niet werd bestraft met een penalty tegen.

In de tweede helft kwam Utrecht wat beter in de wedstrijd en kreeg het zelf ook kansen. De grootste was van Labyad. De maker van het enige doelpunt in de thuiswedstrijd van vorige week dwong Andrey Lunev tot een lastige redding. De keeper had ook een antwoord op een schot van Sander van de Streek.

Capituleren

Aan de andere kant hield David Jensen zijn ploeg een tijdlang op de been. De Deense doelman van Utrecht redde in de verlenging knap op een harde uithaal van invaller Dmitri Poloz, maar moest in de 105e minuut toch capituleren. Na een scherpe voorzet van Poloz kon Kokorin met zijn borst zijn tweede doelpunt van de avond maken.

Utrecht scoorde nog wel in de tweede helft van de verlenging, maar de goal van Van de Streek werd terecht afgekeurd wegens een overtreding op de doelman. Zenit speelde de wedstrijd daarna zonder veel problemen uit.

Utrecht is al de tweede Nederlandse club die sneuvelt in het voorportaal van de Europa League. Een ronde eerder werd PSV uitgeschakeld door het Kroatische Osijek.

