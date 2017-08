Contador wil na tijdsverlies 'optimaal genieten' van Vuelta

Maandag verloor de 34-jarige klassementsrenner liefst 2.33 minuten op dagwinnaar Vincenzo Nibali in de eerste bergrit van de Vuelta. Contador beëindigt na de Spaanse rittenkoers zijn indrukwekkende carrière.

"Ik ga er nu optimaal van genieten", zegt Contador in Marca. "Ik ben erg ontspannen aan de Vuelta begonnen en wil nog steeds met de besten meedoen."

Contador weet zijn tijdsverlies aan slechte benen, waar hij al tijdens de voorlaatste klim van de etappe last van had. "Het was een zware dag voor me. Op La Rabassa besloot ik al een kalmer tempo te gaan rijden."

Oorzaak

De renner van Trek-Segafredo wil zo snel mogelijk herstellen van zijn zwakke dag. "Nu moet ik eerst de oorzaak vinden van mijn vermoeidheid. Misschien komt het doordat ik na de Tour de France weinig heb gereden."

In het algemeen klassement bezet Contador na drie ritten de dertigste plaats met 3.10 achterstand op leider Chris Froome.

In de vierde etappe rijdt het peloton dinsdag over 198 kilometer van Escaldes-Engordany naar Tarragona. De rit is op een beklimming van derde categorie na vlak en begint kort voor 13.00 uur.