Beloftenkampioen Jakobsen naar QuickStep, twee Belgen voor Sunweb

De pas 20-jarige Jakobsen, die momenteel voor SEG Racing Academy uitkomt, kroonde zich deze zomer voor de tweede keer op rij tot Nederlands kampioen bij de beloften en won nog vijf andere koersen in die leeftijdscategorie. De Belgische formatie ziet in de jongeling een talentvolle sprinter met ambities in de voorjaarsklassiekers.

"Ik denk dat elke renner er van droomt om prof te worden, maar ik ben sprakeloos dat ik een aanbod van zo'n groot team als dit heb gekregen", meldt Jakobsen in een persbericht. "Het zal niet makkelijk worden, maar ik denk dat ik door hard te werken en vastberadenheid te tonen ver kan komen."

Teambaas Patrick Lefevere zegt dat hij Jakobsen al langer volgde. "We houden onze ogen altijd open in de beloftencategorie. Fabio heeft aangetoond veel talent en potentie te hebben, dus we hoefden niet twee keer na te denken om hem een contract voor twee jaar aan te bieden."

Jakobsen is de vierde aanwinst voor QuickStep, dat enkele grote namen als Marcel Kittel (Katusha) en Dan Martin (UAE-Team Emirates) zag vertrekken. De Belgische formatie legde eerder Jhonatan Narvaez (Axeon Hagens Berman), Florian Sénéchal (Cofidis) en Elia Viviani (Team Sky) vast.

Team Sunweb

Team Sunweb is komend seizoen twee Belgen rijker. De 23-jarige Vervaeke komt over van Lotto Soudal, terwijl de 26-jarige Theuns de overstap maakt van Trek-Segafredo naar de Duitse equipe.

Zij zijn na Martijn Tusveld de tweede en derde nieuweling voor volgend jaar en hebben allebei voor twee jaar getekend bij de van oorsprong Nederlandse formatie.

Team Sunweb heeft hoge verwachtingen van beide talenten. Vervaeke mag zich in de schaduw van kopman Tom Dumoulin ontwikkelen tot een klassementsrenner, terwijl Theuns met het oog op de voorjaarsklassiekers is gehaald.

De Belg kende in 2015 bij het bescheiden Topsport Vlaanderen zijn doorbraak en won onlangs nog een etappe in de BinckBank Tour. Vervaeke wacht nog op zijn eerste grote zege.

Ploegleider Marc Reef is tevreden met beide aanwinsten. "Louis is een versterking voor onze ploeg met het oog op onze klassementsambities. Hij kan zich bij ons ontwikkelen als klassementsrenner en hopelijk in de toekomst voor eigen kansen gaan."

"Met Edward halen we iemand die we al langer volgen", vervolgt Reef. "We denken dat hij nog grote stappen kan zetten. Hij wordt onze kopman in de voorjaarsklassiekers en een toevoeging aan onze sprinttrein."