Belgen Theuns en Vervaeke naar Team Sunweb

De 23-jarige Vervaeke komt over van Lotto Soudal, terwijl de 26-jarige Theuns de overstap maakt van Trek-Segafredo naar de Duitse equipe. Zij zijn na Martijn Tusveld de tweede en derde nieuweling voor volgend jaar.

Team Sunweb heeft hoge verwachtingen van beide talenten. Vervaeke mag zich in de schaduw van kopman Tom Dumoulin ontwikkelen tot een klassementsrenner, terwijl Theuns met het oog op de voorjaarsklassiekers is gehaald.

De Belg kende in 2015 bij het bescheiden Topsport Vlaanderen zijn doorbraak en won onlangs nog een etappe in de BinckBank Tour. Vervaeke wacht nog op zijn eerste grote zege.

Ploegleider Marc Reef is tevreden met beide aanwinsten. "Louis is een versterking voor onze ploeg met het oog op onze klassementsambities. Hij kan zich bij ons ontwikkelen als klassementsrenner en hopelijk in de toekomst voor eigen kansen gaan."

"Met Edward halen we iemand die we al langer volgen", vervolgt Reef. "We denken dat hij nog grote stappen kan zetten. Hij wordt onze kopman in de voorjaarsklassiekers en een toevoeging aan onze sprinttrein."