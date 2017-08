Trainer Keizer gelooft ondanks nederlaag tegen Rosenborg in kansen Ajax

"Ik geloof nog in onze kansen in de uitwedstrijd", kijkt hij bij Ziggo Sport vooruit op de return van volgende week donderdag in Trondheim. "Al is deze nederlaag heel vervelend. Ik ben een sportman en als sportman wil je altijd winnen."

Keizer vond dat zijn ploeg zichzelf tekort had gedaan door vooral in de eerste helft slordig met de kansen om te gaan. "Niet iedere kans kan raak zijn, maar je moet op 1-0 of 2-0 komen. We kregen genoeg mogelijkheden."

Dat Ajax uiteindelijk zelfs geen gelijkspel uit het vuur wist te slepen, doet extra pijn. "We willen aanvallen, maar weten ook dat we dan wat weggeven. De bal valt dan een keer verkeerd en nu staan we weer met lege handen."

Versterkingen

Ajax werd eerder deze maand al door OGC Nice uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. De Amsterdammers begonnen bovendien de competitie zaterdag met een 2-1 nederlaag bij Heracles Almelo.

Keizer hoopt op versterking van zijn krappe selectie. "Ik vertrouw erop dat er de komende twee weken nog wat gebeurt. Maar als trainer van Ajax moet je winnen, welke selectie er ook staat. Er is maar één verantwoordelijke en dat ben ik."

Crisis

Keizer wilde niet van een crisis spreken na vier duels zonder zege. "Maar dat mogen jullie wel doen", zei hij na afloop in de perszaal. "We gaan gewoon weer vrijdag en zaterdag trainen en dan spelen we zondag tegen FC Groningen. Het gaat echt om de doelpunten. Tegen Lyon hadden we het vorig jaar thuis erg moeilijk, maar na die eerste treffer kwam er wat los. Dat had nu ook kunnen gebeuren."

Het helpt niet mee dat Kasper Dolberg, de beoogde topscorer, nog niet in vorm is. "Maar dat kan. Die jongen is negentien jaar. We gaan gewoon weer met hem aan de gang zodat hij zijn niveau haalt."

Veltman

Net als zijn trainer wil Joël Veltman nog niet wanhopen. "We moeten nu niet doen alsof we er al uit liggen. Natuurlijk kunnen we nog gewoon verdergaan."

De aanvoerder onderschrijft dat Ajax een belabberde seizoensstart beleeft, maar volgens hem biedt het spel van de ploeg voldoende aankopingspunten. "Ik denk dat vooral de resultaten beter moeten", zegt hij. "Ik vond ons goed en met veel passie beginnen. We kregen ook kansen, maar schoten zo vaak naast."

"We hadden ook nu best 1-0 en 2-0 kunnen maken. Als je dat nalaat, dan weet je dat je altijd wel een kansje weggeeft. En we zitten nu in zo'n periode dat die bal er dan ingaat. We zijn het vorige seizoen zó goed geëindigd, maar het is niet zo dat je dan automatisch zo verdergaat."

De return is volgende week donderdag in het Noorse Trondheim. Ook dan is de aftrap om 20.45 uur.