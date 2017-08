Huck volgt Wolff op als bondscoach van baansprinters

Huck neemt afscheid van de Amerikaanse bond, waar hij nu bondscoach van de nationale sprintselectie is. Hij gaat op 15 september in Nederland aan de slag.

"Ik krijg de kans om in Nederland met een sterk elite-team te werken'', reageert Huck. "Volgend jaar is het WK baanwielrennen in Nederland. Daar kunnen we laten zien hoe sterk de huidige selectie is."

"Natuurlijk werken we ook al toe naar de Olympische Spelen van Tokio. Deze zomer hebben we op het EK baanwielrennen voor junioren kunnen zien hoeveel baantalent er in Nederland is. Ik verheug mij erop om met deze groepen te gaan werken."

Veel baanwielrenners lieten het afgelopen jaar weten dat ze graag verder wilden trainen onder Wolff. De 39-jarige landgenoot van Huck begeleidde onder meer Elis Ligtlee (goud) en Matthijs Büchli (zilver) naar olympische medailles, maar meende met hetzelfde budget niet optimaal te kunnen werken richting de Spelen van Tokio.

Wolff nam in april van dit jaar afscheid na het WK in Hongkong, waar de Nederlandse ploeg drie zilveren en een bronzen medaille won.