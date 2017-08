'Ook interesse van Real en Chelsea in Ajax-verdediger Sanchez'

Dat meldt De Telegraaf. Chelsea zou al concreet zijn, terwijl de Spaanse topclub een bod voorbereidt. Het is niet duidelijk om welke bedragen het gaat.

Sanchez zou na een gesprek met trainer Mauricio Pochettino echter een voorkeur hebben voor een overgang naar Tottenham Hotspur. De Engelse club deed al een bod van 40 miljoen euro, maar dat werd door Ajax afgewezen.

Tottenham is volgens de krant van plan om maandag naar Amsterdam te komen voor onderhandelingen. Ajax zou zich er inmiddels bij neer hebben gelegd dat een vertrek van de Colombiaan onvermijdelijk is, maar hoopt hem donderdag wel op te kunnen stellen tegen Rosenborg in de play-offs voor de Europa League.

Sanchez ontbrak zaterdag in de selectie van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo omdat hij mentaal niet in staat was om zich op te laden voor het duel, dat door de Amsterdammers met 2-1 werd verloren.

De 21-jarige Sanchez heeft nog een contract tot medio 2021 in Amsterdam. Hij werd een jaar geleden voor vijf miljoen euro overgenomen van Atletico Nacional.