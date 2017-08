Zverev verrast Federer in finale Masterstoernooi Montreal

Federer won het Canadese Masterstoernooi in 2004 en 2006. De Zwitser, die zaterdag in de halve eindstrijd Robin Haase een halt toeriep, was al drie keer eerder verliezend finalist.

Voor de pas 20-jarige Zverev is het al zijn vijfde toernooizege dit seizoen. Naast Washington en Montreal was de mondiale nummer acht eerder de beste in Rome, Montpellier en M√ľnchen.

Het was de vierde ontmoeting tussen Zverev en Federer. Beide tennissers hebben nu twee keer van elkaar gewonnen. Zverev deed dat naast Montreal vorig jaar in Halle. Federer was de betere tijdens ontmoetingen in Rome (2016) en dit jaar in Halle.

Svitolina

Het WTA-toernooi van Toronto werd gewonnen door Elina Svitolina. De Oekraiense, als vijfde geplaatst, was in de finale veel te sterk voor Caroline Wozniacki (6): 6-4 en 6-0. De nummer vijf van de wereld had een uur en een kwartier nodig om de zege veilig te stellen.

Volgend jaar wisselen de mannen en vrouwen weer van locatie. In de oneven kalenderjaren spelen de mannen in Montreal en de vrouwen in Toronto. In de even kalenderjaren zijn de rollen omgekeerd.