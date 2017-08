Real ondanks rood Ronaldo dicht bij Spaanse Super Cup, winst Lazio

De return is volgende week woensdag in het Bernabeu in Madrid. Voor Real zou het de eerste Spaanse Super Cup zijn sinds 2012, Barcelona won de afgelopen editie nog.

Cristiano Ronaldo speelde als invaller de hoofdrol. De Portugees maakte op fraaie wijze het tweede doelpunt en werd kort daarna met rood (twee keer geel) weggestuurd. Zijn eerste kaart kreeg hij voor het uittrekken van zijn shirt bij zijn treffer, de tweede ontving hij voor een schwalbe.

Ronaldo kreeg na een lang seizoen wat langer vakantie, en startte net als in de Europese Super Cup tegen Manchester United op de bank. In de 58e minuut kwam hij als vervanger van Karim Benzema in het veld, begeleid door een fluitconcert vanaf de tribunes in Barcelona.

Messi

Real leidde op dat moment met 0-1. In de 50e minuut gleed verdediger Gerard Pique de bal achter zijn eigen doelman Marc-André ter Stegen. Barcelona kwam een kwartier voor tijd langszij. De thuisploeg kreeg na een overtreding op Luis Suarez een strafschop, die werd benut door Lionel Messi.

Barça drong daarna aan, maar uit een razendsnel uitgevoerde counter sloeg Ronaldo in de 80e minuut toe. Hij legde de bal met zijn borst terug, sprintte de diepte in en kreeg de bal terug. De 32-jarige Portugees draaide vervolgens naar binnen en schoot prachtig raak.

Ronaldo vierde zijn treffer door zijn shirt uit te trekken. Daarvoor kreeg hij een gele kaart, en één minuut later kon de aanvaller vertrekken na een vermeende schwalbe. Ronaldo ging in het strafschopgebied tegen de grond.

De doelpuntenmaker gaf de scheidsrechter vervolgens een duw en hangt dus mogelijk een zware sanctie boven het hoofd.

Lazio

In Italië was er succes voor Lazio, dat voor de vierde keer in de clubhistorie de Supercoppa won. De club verspeelde in de slotfase weliswaar een 2-0 voorsprong, door twee goals van Paulo Dybala. Alessandro Murgia zorgde er met een goal drie minuten in blessuretijd voor dat de Romeinen toch met de winst aan de haal gingen.

Lazio verloor vorig seizoen de Italiaanse bekerfinale van Juventus. Omdat de ploeg uit Turijn ook de landstitel pakte, mocht de ploeg toch deelnemen aan de Supercoppa.

Bij Lazio, dat de Supercoppa eeder won in 1998, 2000 en 2009, bleef Wesley Hoedt de hele wedstrijd op de bank.

Immobile

Ciro Immobile, vorig seizoen in de competitie 23 maal trefzeker, maakte de eerste twee doelpunten voor Lazio. De spits opende in de 32e minuut vanaf de strafschopstip de score. Het tweede doelpunt noteerde Immobile in de 54e minuut.

Het duel leek beslist, totdat Dybala in de 85e minuut uit een vrije trap de aansluitingstreffer maakte. Even later benutte de Argentijn een strafschop: 2-2. Lazio kwam de klap dankzij Alessandro Murgia razendsnel te boven en pakte alsnog de Italiaanse Super Cup.