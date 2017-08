Lazio wint Supercoppa van Juventus na spectaculair slot

Lazio verspeelde in de slotfase een 2-0 voorsprong, door twee goals van Paulo Dybala. Alessandro Murgia zorgde er met een goal drie minuten in blessuretijd voor dat de Romeinen toch met de winst aan de haal gingen.

Lazio verloor vorig seizoen de Italiaanse bekerfinale van Juventus. Omdat de ploeg uit Turijn ook de landstitel pakte, mocht de ploeg toch deelnemen aan de Supercoppa.

Bij Lazio, dat de Supercoppa eeder won in 1998, 2000 en 2009, bleef Wesley Hoedt de hele wedstrijd op de bank.

Immobile

Ciro Immobile, vorig seizoen in de competitie 23 maal trefzeker, maakte de eerste twee doelpunten voor Lazio. De spits opende in de 32e minuut vanaf de strafschopstip de score. Het tweede doelpunt noteerde Immobile in de 54e minuut.

Het duel leek beslist, totdat Dybala in de 85e minuut uit een vrije trap de aansluitingstreffer maakte. Even later benutte de Argentijn een strafschop: 2-2. Lazio kwam de klap dankzij Alessandro Murgia razendsnel te boven en pakte alsnog de Italiaanse Super Cup.