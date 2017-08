Luiten slaat hole-in-one bij laatste major van het jaar

De Nederlandse golfer deed dat op de Quail Hollow Club op de vierde hole. Het was de eerste hole-in-one bij het majortoernooi in vier jaar tijd. De Zuid-Afrikaan Tim Clark deed het vier jaar geleden.

Voor de 31-jarige Luiten was het zijn tweede hole-in-one in een maand tijd. In juli sloeg de geboren Bleiswijker bij de openingsdag van het Iers Open in Londonderry op de zesde hole ook een 'ace'.

Het US PGA Championship is de laatste major van het jaar. Luiten deed vijf keer eerder mee. Zijn beste resultaat was de 21e plek in 2012.