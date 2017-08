Turk Guliyev klopt favorieten op 200 meter op WK

Bij de afgelopen vier WK's ging de titel telkens naar Usain Bolt. De Jamaïcaan, die zaterdag brons pakte op de 100 meter, laat de 200 meter schieten en loopt dit WK alleen nog de estafette.

De in Azerbeidzjan geboren Guliyev eindigde vorig jaar in Rio de Janeiro als achtste en laatste in de olympische finale. Voor de 27-jarige atleet is het zijn eerste grote titel op een internationaal toernooi.

Van Niekerk kwam twee honderdsten tekort voor de dubbel en moest in 20,11 genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Jereem Richards uit Trinidad en Tobago, eveneens in 20,11.

Het publiek in Londen had duidelijk de hoop gevestigd op Isaac Makwala. De Botswaner werd uitgesloten voor de finale van de 400 meter omdat er een ziekte was uitgebroken in zijn hotel en voor 48 uur in quarantaine geplaatst. Woensdag moest hij zowel de series als de halve finale van de 200 meter lopen, maar in de finale werd de Afrikaan slechts zesde.