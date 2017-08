Schippers simpel naar finale 200 meter, Hassan verder op 5.000 meter

Schippers kwam al in de eerste serie in actie en liet nadrukkelijk zien de topfavoriete te zijn voor de finale van vrijdagavond. Ze kwam met grote voorsprong uit de bocht, kon zelfs nog even inhouden, en finishte desondanks als eerste.

De 25-jarige Utrechtse plaatste zich als snelste voor de eindstrijd, samen met Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (22,50) was één honderdste langzamer en zette daarmee de derde tijd neer. De eindstrijd is vrijdag om 22.50 uur Nederlandse tijd.

Op de 100 meter pakte Schippers zondag brons, maar de 200 meter is haar favoriete afstand. De olympisch kampioene van Rio, Elaine Thompson uit Jamaica, ontbreekt in Londen op de 200 meter. De Amerikaanse Tori Bowie, die de 100 meter won, meldde zich ook af. Schippers is daarmee twee van haar grootste concurrenten voor de titel kwijt.

Hassan

Hassan haalde eenvoudig de finale op de 5.000 meter, net als haar landgenote Susan Krumins. Een plaats bij de eerste vijf in de serie was al voldoende om directe plaatsing voor de finale af te dwingen en beide Nederlandse atletes voldeden aan die opdracht.

Op zondag, de slotdag van de WK atletiek, wordt er op de 5.000 meter gestreden om de medailles.

Hassan maakte donderdag in het Olympisch Stadion een prima indruk. Ze hoefde op het laatste rechte stuk niet eens meer voluit te gaan om toch simpel bij de beste vijf te finishen. Met 14.59,85 bleef ze net binnen het kwartier en finishte ze als tweede in haar heat.

Hassan liep eerder op de kampioenschappen in Londen de 1500 meter. Ze startte toen als favoriete voor het goud, maar stortte tijdens de finale vlak voor de finish in en greep naast de medailles. Ze zoekt eerherstel op de 5.000 meter, de afstand waarop ze dit jaar het Nederlands record zette op 14.41,24 en in 2014 Europees zilver veroverde.

Krumins

Krumins liet eerder dit WK op de 10.000 meter al zien in een prima vorm te verkeren. Op die afstand eindigde ze als vijfde. De 5.000 meter, waarop ze onder haar meisjesnaam Susan Kuijken in 2014 brons veroverde op het EK in Zürich, is echter haar favoriete afstand.

Op de WK’s van 2013 (Moskou) en 2015 (Peking) en de Olympische Spelen van 2016 (Rio) haalde de 31-jarige atlete in de finale steeds de achtste plaats.

Krumins maakte in haar serie een solide indruk en finishte in 14.57,33 als vierde. De Keniaanse Hellen Onsando Obiri was de snelste in de series met een tijd van 14.56,70.

Verstegen

Sanne Verstegen kwalificeerde zich voor de halve finale op de 800 meter. Ze liep weliswaar een plaats bij de beste drie in haar serie mis, maar mag op basis van haar tijd toch door naar de volgende ronde.

Verstegen finishte als vierde in de eerste heat. Omdat alleen de eerste drie in de serie zich rechtstreeks plaatsten, zat de 31-jarige atlete een tijdje in de wachtkamer. Haar tijd van 2.01,50 bleek uiteindelijk net voldoende te zijn.

De halve finales op de 800 meter staan voor vrijdagavond op het programma. De eindstrijd is op zondag.

Douma

Richard Douma werd donderdag op een dramatische manier uitgeschakeld op de 1500 meter. De Zaandammer was bezig aan een uitstekende race en lag in een positie om zich te plaatsen voor de halve finales, maar hij trapte op de hak van een concurrent en viel voorover.

Douma krabbelde wel weer overeind, maar ging als laatste over de streep en is uitgeschakeld. De 24-jarige atleet had bij de eerste zes moeten finishen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de volgende ronde.

Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse atletiekunie, heeft protest aangetekend en hoopt Douma zo alsnog in de halve finale te krijgen.