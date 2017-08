Hassan en Krumins overtuigend naar finale op 5.000 meter

Een plaats bij de eerste vijf in de serie was al voldoende om directe plaatsing voor de finale af te dwingen. Op zondag, de slotdag van de WK atletiek, wordt er op de 5.000 meter gestreden om de medailles.

Hassan maakte donderdag in het Olympisch Stadion een prima indruk. Ze hoefde op het laatste rechte stuk niet eens meer voluit te gaan om toch simpel bij de beste vijf te finishen. Met 14.59,85 bleef ze net binnen het kwartier.

Hassan liep eerder op de kampioenschappen in Londen de 1500 meter. Ze startte toen als favoriete voor het goud, maar stortte tijdens de finale vlak voor de finish in en greep naast de medailles. Ze zoekt eerherstel op de 5.000 meter, de afstand waarop ze dit jaar het Nederlands record zette op 14.41,24 en in 2014 Europees zilver veroverde.

Krumins

Krumins liet eerder dit WK op de 10.000 meter al zien in een prima vorm te verkeren. Op die afstand eindigde ze als vijfde. De 5.000 meter, waarop ze onder haar meisjesnaam Susan Kuijken in 2014 brons veroverde op het EK in Zürich, is echter haar favoriete afstand.

Op de WK’s van 2013 (Moskou) en 2015 (Peking) en de Olympische Spelen van 2016 (Rio) haalde de 31-jarige atlete in de finale steeds de achtste plaats.

Krumins maakte in haar serie een solide indruk en finishte in 14.57,33. De Keniaanse Hellen Onsando Obiri was de snelste in de series met een tijd van 14.56,70.

Verstegen

Sanne Verstegen kwalificeerde zich voor de halve finale op de 800 meter. Ze liep weliswaar een plaats bij de beste drie in haar serie mis, maar mag op basis van haar tijd toch door naar de volgende ronde.

Verstegen finishte als vierde in de eerste heat. Omdat alleen de eerste drie in de serie zich rechtstreeks plaatsten, zat de 31-jarige atlete een tijdje in de wachtkamer. Haar tijd van 2.01,50 bleek uiteindelijk echter net voldoende te zijn.

De halve finales op de 800 meter staan voor vrijdagavond op het programma. De eindstrijd is op zondag.