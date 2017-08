Programma dag 7 WK atletiek: Hassan wil revanche, Schippers in halve finale

Hassan loopt in de series van de 5.000 meter en zal revanche willen voor haar vijfde plaats van maandag. De 24-jarige middenlangeafstandsloopster behoort op de vijf kilometer echter niet tot de topfavorieten, maar een finaleplaats is zeker mogelijk.

Datzelfde geldt voor Susan Krumins (voorheen Susan Kuijken), de andere Nederlandse troef op de 5.000 meter. De 30-jarige Nijmeegse verraste zaterdag met een vijfde plaats op de tien kilometer, terwijl dat op papier haar mindere afstand is.

Schippers loopt in de halve finales van de 200 meter, de afstand waarop ze twee jaar geleden in Peking wereldkampioene werd. De verwachting is dat ze makkelijk doorgaat naar de eindstrijd. De Utrechtse is zelfs de topfavoriete, zeker nu de Amerikaanse Tori Bowie zich geblesseerd heeft afgemeld. Ook olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica laat de 200 meter schieten.

De vierde Nederlandse vrouw die donderdag in actie komt is Sanne Versteegen in de series van de 800 meter. Bij de mannen zijn alle Nederlandse ogen gericht op Richard Douma in de series van de 1500 meter.

Het klapstuk van de avond is de finale van de 200 meter, de afstand die de laatste vier WK's gewonnen werd door Usain Bolt. Bij afwezigheid van de Jamaicaan kan Wayde van Niekerk, die eerder de 400 meter won, het goud pakken, maar de sympathie van het Britse publiek lijkt te liggen bij Isaac Makwala.

De atleet uit Botswana mocht tot zijn ontsteltenis niet starten op de 400 meter, omdat hij een virus zou hebben. Goud op de 200 meter zou de ultieme revanche zijn.

Programma dag 7 (Nederlandse tijd)

19.30 uur: Series 5 kilometer (vrouwen): SIfan Hassan en Susan Krumins

20.05 uur: Kwalificatie speerwerpen (mannen)

20.10 uur: Hoogspringen (vrouwen)

20.25 uur: Series 800 meter (vrouwen): Sanne Versteegen

21.20 uur: Finale hinkstapspringen (mannen)

21.25 uur: Series1500 meter (mannen): Richard Douma

21.35 uur: Kwalificatie speerwerpen (mannen)

22.05 uur: Halve finales 200 meter (vrouwen): Dafne Schippers

22.35 uur: Finale 400 meter horden (vrouwen)

22.50 uur: Finale 200 meter (mannen): Wayde van Niekerk (Zuid-Afrika) en Isaac Makwala (Botswana)