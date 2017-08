Rol van consultant Anelka bij Roda JC lijkt uitgespeeld

Anelka kwam naar Kerkrade in het spoor van Aleksei Korotaev. De Zwitser zou grootaandeelhouder worden van de club, maar werd al snel opgepakt in Dubai op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Dinsdag werd een verzoek op vrijlating van Korotaev afgewezen. Daardoor lijkt Anelka geen toekomst te hebben in het Parkstad Limburg Stadion. Sinds de aanstelling van Harm van Veldhoven als technisch directeur in juni is Anelka niet meer in Kerkrade geweest.

"Nicolas maakt geen onderdeel uit van ons technisch kader", zegt Van Veldhoven in De Telegraaf. "Er is kort na mijn aanstelling nog wel contact met hem geweest via zijn zaakwaarnemer, maar dat is na een week of drie doodgebloed. Financieel gezien is het ook bijna onmogelijk om hem binnenboord te houden."

Algemeen directeur Wim Collard wil een eventuele terugkeer van de 69-voudig Frans international niet helemaal uitsluiten. "Het netwerk en de kennis van Nicolas zijn natuurlijk altijd welkom, maar op dit moment richten we ons niet op de Franse markt."

Schrouff

De Limburgse miljonair Frits Schrouff blijft voorlopig als geldschieter optreden, in elk geval tot de situatie met Korotaev is opgelost. "Ik zal Roda JC nooit ongezond achterlaten", aldus Schrouff.

"Natuurlijk moet er een nieuwe financiƫle constructie komen waarbij de club onafhankelijk van mij verder kan. Daar werken we aan. Ik heb geduld. Aleksei Korotaev beginnen we hier langzaam aan te vergeten."

Voor Roda begint het nieuwe seizoen zondag om 12.30 uur met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

