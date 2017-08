Programma dag 5 WK atletiek: Schippers begint jacht op tweede medaille

De 25-jarige Schippers is titelverdedigster op de dubbele sprintafstand, na haar goud twee jaar geleden op de WK in Peking. De halve finales van de 200 meter zijn pas donderdag en de eindstrijd is vrijdag.

Schippers heeft op papier een grotere kans op de 200 meter dan op de 100 meter, de afstand waarop ze zondag brons pakte. Olympisch kampioene Elaine Thompson, die met een vijfde plaats zwaar teleurstelde op de 100 meter, laat de 200 meter schieten. Schippers krijgt wel weer te maken met de Amerikaanse Tori Bowie, die zondag goud pakte.

De enige andere Nederlandse atleet die dinsdag in actie komt is Melissa Boekelman in de kwalificatie van het kogelstoten. De 28-jarige Zuid-Hollandse werd in 2006 wereldkampioene onder-20, maar de echte doorbraak bleef lang uit. Vorig jaar maakte ze in Rio de Janeiro eindelijk haar olympisch debuut en nu staat ze voor haar eerste WK.

Boekelman is in vorm. Eind vorige maand verbeterde ze haar persoonlijk record tot 18,66 meter en dus mag ze hopen op een plek in de finale van woensdag.

Dinsdag staan er liefst vijf onderdelen op het programma waarbij de medailles verdeeld worden: speerwerpen (vrouwen), polsstokhoogspringen (mannen), 3000 meter steeple (mannen), de 800 meter (mannen) en de 400 meter (mannen).

Op de 400 meter zullen de ogen vooral gericht zijn op Wayde van Niekerk, die in Rio het zeventien jaar oude wereldrecord van Michael Johnson uit de boeken liep. De 25-jarige Zuid-Afrikaan finishte toen in 43,03. Kort voor de WK bestempelde de afzwaaiende Usain Bolt Van Niekerk als de nieuwe grote ster van de atletiek.

Programma dag 5 (Nederlandse tijd)

19.30 uur: Series 3000 meter steeple (vrouwen)

20.20 uur: Finale speerwerpen (vrouwen)

20.30 uur: Series 200 meter (vrouwen): Dafne Schippers

20.35 uur: Finale polsstokhoogspringen (mannen)

21.35 uur: Halve finale 400 meter horden (vrouwen)

21.40 uur: Kwalificatie kogelstoten (vrouwen): Melissa Boekelman

22.10 uur: Finale 3000 meter steeple (mannen)

22.35 uur: Finale 800 meter (mannen)

22.50 uur: Finale 400 meter (mannen)