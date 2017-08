Oppermachtige Herlings schrijft MXGP-wedstrijd in België op zijn naam

De 22-jarige Brabander was zondag op zijn KTM in beide manches oppermachtig op het Belgische circuit in de veertiende Grote Prijs van dit seizoen. Glenn Coldenhoff werd in Lommel derde.

Herlings won beide manches met ruime voorsprong op de Italiaanse leider in het WK-klassement Antonio Cairoli.

Coldenhoff finishte in de eerste manche als derde en in de tweede manche als vierde. De Brit Max Anstie werd derde in de tweede manche.

Achtvoudig wereldkampioen Cairoli blijft leider in het wereldkampioenschap met 567 punten. Herlings is gestegen naar de tweede plek met 468 punten voor de Belg Clément Desalle (462). Coldenhoff staat tiende met 302 punten.