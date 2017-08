Hockeysters en hockeyers boeken ruime oefenzeges in Barcelona

De doelpunten kwamen op naam van Kitty van Male voor de pauze, en Kelly Jonker en Frédérique Matla na de rust.

Vorige week oefende Oranje ook al tegen België, toen werd een keer gewonnen (4-0) en een keer verloren (1-0).

Nederland is in voorbereiding op het EK in eigen land. Daarvoor speelt het een vierlandentoernooi waarin het ook nog Spanje en Duitsland treft.

Op het EK, dat op 18 augustus begint, zijn België en Spanje tegenstanders in de groepsfase.

Hockeyers

De hockeyers begonnen het vierlandentoernooi in Barcelona met een ruime zege op Engeland. Met Seve van Ass terug in de ploeg na blessureleed won de equipe van coach Max Caldas met liefst 9-1.

Bij Oranje ontbrak verdediger Sander de Wijn wegens een rugblessure. De Wijn laat het oefentoernooi lopen. Maar deelname aan het EK is vooralsnog niet in gevaar.

Caldas riep Tristan Algera op als vervanger voor De Wijn. Mirco Pruyser (2), Bjorn Kellerman (2), Bob de Voogd (2), Jorrit Croon (2) en Valentin Verga maakten de doelpunten voor Nederland, dat eerder dit jaar in de Hockey World League in Londen met 2-0 had gewonnen van de Engelsen.

Oranje speelt maandag nog tegen Spanje en woensdag tegen Duitsland.