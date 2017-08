Bolt vraagt respect voor Gatlin ondanks dopingverleden

"Hij heeft zijn straf uitgezeten, dus had alle recht hier te zijn", stelde de Jamaicaan uren na de race. "Justin heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt en de overwinning komt hem toe. Hij was mijn grootste rivaal, maar een goed mens en hij was de snelste. Dat verdient respect."

Bolt reageerde daarmee heel anders dan het publiek in het Olympisch Stadion. De 60.000 toeschouwers joelden Gatlin uit. Ze gunden hem het goud niet vanwege zijn dopingverleden. De 35-jarige Gatlin werd in 2005 betrapt op doping en zat een vier jaar durende schorsing uit.

Einde carrière

Bolt moest met brons genoegen nemen in zijn laatste individuele optreden op de baan. Hij zet komend weekeinde na de 4x100 meter estafette definitief een punt achter zijn carrière.



De 30-jarige Jamaicaan heeft in zijn loopbaan acht olympische en elf wereldtitels verzameld. Hij is daarnaast houder van de wereldrecords op 100 (9,58) en 200 (19,19) meter.