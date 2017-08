Beachvolleyballers Varenhorst en Van Garderen missen WK-finale

De Brazilianen Evandro en André Loyola, als vierde geplaatst, waren te sterk voor de Nederlanders, die met een wildcard naar de Oostenrijkse hoofdstad waren afgereisd. De partij was na twee sets klaar: 21-15 en 21-13.

Met name de opslag van de 2.10 meter lange Braziliaan Evandro bezorgde de Nederlanders problemen. In de stromende regen, na dagen van zomerse omstandigheden in Wenen, lukte het ze niet onder de druk vandaan te komen.

Openingsset

In de eerste set was het bij het eerste setpunt bij 20-15 meteen raak voor de Brazilianen, die in de eerdere groepswedstrijd heel wat meer problemen hadden gehad met Varenhorst en Van Garderen.

Het duo, dat pas drie maanden samenspeelt, leek er ook in de time-outs onderling niet meer uit te komen. In de tweede set ging het tot 9-9 gelijk op, maar daarna liepen Evandro en André weg. Bij het tweede wedstrijdpunt was het gedaan.

Varenhorst en Van Garderenspelen zondag om 13.45 uur om het brons. Dat wordt een duel met de verliezer van de andere halve finale.