Beachvolleyballers Varenhorst en Van Garderen lopen WK-medaille mis

De Russen Nikita Liamin en Vjatsjeslav Krasilnikov, als zesde geplaatst, waren in twee sets te sterk: 21-17 en 21-17. Varenhorst en Van Garderen waren met een wildcard tot de wereldtitelstrijd toegelaten.

Eerder op de dag verloren Varenhorst en Van Garderen in de halve eindstrijd van de Brazilianen Evandro en André Loyola, het als vierde geplaatste duo dat in de groepsfase de Nederlanders al net de baas was geweest.

Ditmaal waren Varenhorst en Van Garderen kansloos door met name het servicegeweld van de 2,10 meter lange Evandro. De partij werd afgewerkt in de stromende regen nadat het de hele week zeer zomers was geweest in Wenen.

Tijdens de strijd om het brons was het weer droog en hoewel Liamin en Krasilnikov minder tijd hadden gehad om hun nederlaag in de halve finales te verwerken waren ze meteen bij de les.

Bij 20-17 werd het derde setpunt benut. Ook de tweede set gaf een eenzijdig beeld. De Russen liepen uit naar 12-7 en bij 20-17 was het op het tweede wedstrijdpunt raak.

Nummerdor

Van Garderen, in de zaal actief in de Italiaanse competitie, vormt pas sinds een paar maanden een koppel met Varenhorst, die twee jaar geleden samen met Reinder Nummerdor nog de finale op het WK beachvolleybal in Den Haag haalde.

Het nieuwe duo was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Brazilianen Álvaro Filho en Saymon Barbosa.

Evandro/André

Evandro en André veroverden de wereldtitel. De Brazilianen versloegen de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst in twee sets: 23-21 en 22-20.

Evandro en André zijn de opvolgers van Alison Cerutti en Bruno Schmidt, de Brazilanen die twee jaar geleden dus Varenhorst en Nummerdor van de wereldtitel afhielden.