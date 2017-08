Klaassen wil zichzelf niet vergelijken met Bergkamp

"Het is misschien gek om te zeggen, maar ik was zelfs op jonge leeftijd een van de meest ervaren spelers bij Ajax", aldus Klaassen in gesprek met The Telegraph.

"Daar komt nog bij ik de Engelse competitie de beste competitie in de wereld vind. Voor mij voelt de stap goed."

De voormalig aanvoerder van de Amsterdammers noemt Dennis Bergkamp zijn grootste voorbeeld, de man van wie hij vlak na zijn transfer een felicitatieberichtje kreeg met de tekst ‘goede keus’.

"Hij was al een legende bij Ajax, en toen ik als jonge jongen naar de Premier League keek, was hij degene die ik in actie wilde zien. Hij is een van de beste spelers ooit. Nee, ik wil mezelf niet met hem vergelijken."

De 24-jarige Klaassen zag de voorbije periode zelfs tijdens de trainingen bij Ajax dat Bergkamp nog een speciale speler is.

"Dennis is niet van een praatje, maar op de training kon hij me bepaalde dingen laten zien. Hij had veel oog voor detail. Hij vertelde me ook al over de manier van spelen in Engeland. Zijn belangrijkste boodschap: wanneer je eerste balcontact goed is, heb je alle opties."

Koeman

Klaassen krijgt bij Everton te maken met trainer Ronald Koeman. De twee kwamen er volgens de veertienvoudig international in de gesprekken snel uit samen.

"Ronald woonde slechts tien minuten van mijn huis, dus toen hij van de zomer terugkeerde in Nederland ben ik naar zijn huis in Bussum gegaan."

"Het gesprek duurde misschien een uur en hij gaf me meteen een goed gevoel. Koeman vertelde over zijn plan en de ambities van de club. Ik heb daarna nog met een paar mensen gesproken, waaronder John Heitinga, en daarna was ik er uit."

Klaassen tekende in juni voor vijf jaar bij Everton. Met de transfer was een bedrag van 27 miljoen euro gemoeid. Daarmee is hij na Arek Milik de duurste verkoop uit de clubhistorie van Ajax.