Programma dag 3 WK atletiek: Schippers gaat voor eerste medaille

Schippers moet zondag eerst nog door de halve finales komen, maar dat lijkt geen probleem gezien haar goede optreden zaterdag in de series.

Twee jaar geleden op de WK in Peking veroverde Schippers zilver op de 100 meter en het goud ging toen naar de Jamaicaanse Elaine Thompsen, die ook nu de topfavoriet is. Een andere belangrijke concurrent van Schippers is Tori Bowie. Evenals Thompson noteerde de Amerikaanse dit seizoen snellere tijden dan de 25-jarige Nederlandse.

De Nederlandse ogen zullen zondag ook gericht zijn op de meerkampsters Anouk Vetter, Nadine Visser en Nadine Broersen. Regerend Europees kampioen Vetter staat er van het drietal het beste voor. De 25-jarige Amsterdamse is met nog drie onderdelen (verspringen, speerwerpen en de 800 meter) te gaan de nummer vijf van het klassement. Visser staat zesde en Broersen tiende.

In de series van de 400 meter is Lisanne de Witte de enige Nederlandse. Zij hoopt op een plek in de halve finale.

Bij de mannen loopt Thijmen Kupers de halve finale van de 800 meter, nadat hij zaterdag overtuigend zijn serie won in een persoonlijk record: 1.45,53. De Achterhoeker is in vorm en heeft een reële kans op een finaleplek. Twee jaar geleden in Peking sneuvelde Kupers in de halve finales.

De tweede Nederlandse man die actie komt is Menno Vloon in de kwalificaties van het polsstokhoogspringen.

Volledig programma dag 3 (Nederlandse tijd)

11.00 uur: Verspringen, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

11.05 uur: 3000 meter steeple (mannen)

11.40 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen (mannen): Menno Vloon

11.55 uur: Marathon (mannen)

12.05 uur: Series 400 meter (mannen)

12.45 uur: Speerwerpen, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

12.55 uur: Series 400 meter (vrouwen): Lisanne de Witte

14.00 uur: Speerwerpen, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

14.15 uur: Series 110 meter horden (mannen)

15.00 uur: Marathon (vrouwen)

20.00 uur: Polsstokhoogspringen (vrouwen)

20.05 uur: Kwalificatie speerwerpen (vrouwen)

20.10 uur: Halve finales 100 meter (vrouwen): Dafne Schippers

20.40 uur: Halve finale 400 meter (mannen)

21.10 uur: Halve finales 110 meter horden (mannen)

21.30 uur: Kwalificatie speerwerpen (vrouwen)

21.35 uur: Finale kogelstoten (mannen)

21.40 uur: 800 meter, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

22.15 uur: Halve finales 800 meter (mannen): Thijmen Kupers

22.50 uur: Finale 100 meter (vrouwen): Dafne Schippers