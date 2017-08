Ajax loot Rosenborg in play-offs Europa League, FC Utrecht treft Zenit

De Amsterdammers konden naast Rosenborg gekoppeld worden aan Oleksandrija uit Oekraïne, Skenderbeu uit Albanië, het Oostenrijkse Altach, Vardar uit Macedonië of Suduva uit Litouwen.

Rosenborg werd afgelopen woensdag uitgeschakeld door Celtic in de derde voorronde van de Champions League. In 2002 stonden Ajax en de huidig landskampioen van Noorwegen voor het laatst tegenover elkaar. In de groepsfase van de Champions League werd er in Trondheim niet gescoord. Bij het duel twee weken later in Amsterdam bleef het opnieuw gelijk (1-1).

FC Utrecht

FC Utrecht wist van tevoren dat het mogelijk een zware opponent zou treffen. Het elftal van trainer Erik ten Hag was naast Zenit ingededeeld met Partizan Belgrado uit Servië, het Franse Olympique Marseille, het Griekse PAOK Saloniki, het Poolse Legia Warschau en Viktoria Plzen uit Tsjechië.

De Domstedelingen speelden in het seizoen 2010-2011 voor het laatst in de groepsfase van de Europa League.

Zenit speelde vorig jaar in de groepsfase van het Europese toernooi tegen AZ. In Rusland won de thuisploeg eenvoudig met 5-0. In Alkmaar was de ploeg van John van de Brom het sterkst (3-2).

In 2015 schakelde Zenit PSV uit in de 16e finales van de Europa League. De Russen waren zowel thuis (3-0) als uit (1-0) het sterkst. Vier jaar eerder hadden zij het in datzeflde toernooi een stuk lastiger met FC Twente. In Enschede verloor Zenit toen met ruime cijfers (3-0). In eigen huis werd er wel van de Tukkers gewonnen (2-0).

Uitgeschakeld

Ajax werd woensdagavond in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en stroomt daarom in de play-offs van de Europa League in.

FC Utrecht schakelde donderdagavond Lech Poznan uit in de derde voorronde en hield zo zicht op plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Eerder rekende het team af met het Maltese Valletta FC.

PSV werd verrassend uitgeschakeld door NK Osijek uit Kroatië en speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Vitesse is door de winst van de KNVB-beker al verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League.

De wedstrijden in de play-offs vinden plaats op donderdag 17 en donderdag 24 augustus.