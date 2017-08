Sjöström verslaat Kromowidjojo ook op 100 vrij in wereldrecord

Sjöström klokte in Rusland 50,77. De oude toptijd in het 25-meterbad stond sinds november 2015 op naam van de Australische Cate Campbell (50,91).

De 26-jarige Kromowidjojo tikte in Moskou als tweede aan in 51,14. Dat betekende een Nederlands record, want de oude toptijd was ook al in het bezit van de Groningse met 51,28.

Woensdag nam Sjöström (23) al het wereldrecord op de 50 meter vrij over van Kromowidjojo, die ook toen tweede werd. De Zweedse noteerde op die afstand een tijd van 23,10. De oude toptijd van Kromowidjojo stond op 23,24.

Kromowidjojo eindigde afgelopen week bij de WK langebaan in Boedapest op de 50 vrij en de 50 vlinder ook al als tweede achter Sjöström, die op dat toernooi ook op de 50 en 100 vrij eveneens een wereldrecord zwom.