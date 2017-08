Cocu vindt dat PSV aan stand verplicht is om play-offs te bereiken

"Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren", zei Cocu woensdag op de persconferentie in aanloop naar de tweede ontmoeting met Osijek.

"Osijek ziet dit als één van de grootste wedstrijden in hun bestaan. Zo zouden wij er eigenlijk ook in moeten staan. Wij zijn de favoriet, moeten met overtuiging en geloof de wedstrijd ingaan."

PSV liet zich vorige week in het Philips Stadion nog verrassen door de Kroaten, die tien minuten na rust voor de enige treffer van de wedstrijd tekenden. Cocu wilde na die wedstrijd niet spreken van een blamage, maar beseft wel dat het beter moet.

"Vorige week was zeker niet onze beste wedstrijd, maar er zit meer in de ploeg", denkt Cocu. "Wij moeten bijvoorbeeld heel zuiver, met de juiste snelheid onze spelers inspelen om een tegenstander die het veld klein houdt de baas te zijn. Dat kunnen we, dat heb ik vaker gezien."

Ook doelman Jeroen Zoet, die vorige week een penalty van Borna Barisic net niet wist te stoppen, is er heilig van overtuigd dat PSV de play-offs van de Europa League bereikt.

"Uitschakeling gaat niet gebeuren", zegt Zoet. "We hebben elkaar goed op de wedstrijd van vorige week aangesproken. We weten met z’n allen goed genoeg dat we beter kunnen en moeten en dat gaan we morgen ook laten zien."

De return van PSV tegen NK Osijek begint donderdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Hugo Miguel. De winnaar plaatst zich voor de play-offs van de Europa League.

