Nederlandse vrouwenduo's stranden in tweede ronde WK beachvolleybal

Meppelink en Van Gestel verloren in Wenen in twee sets van het Cubaanse duo Lidiannis Echeverria Benitez en Leila Consuelo Martinez Ortega. Het werd 16-21 en 19-21.

Het Nederlandse koppel had zich voor de tweede ronde geplaatst dankzij een eerste plaats in de groepsfase na twee zeges en een nederlaag.

Eerder woensdag slaagden Flier en Van Iersel er ook niet in om een set te winnen. De Nederlandse speelsters had weinig in te brengen tegen Kristyna Kolocova en Michala Kvapilova uit Tsjechië: 12-21 en 17-21.

Kolocova en Kvapilova zijn de nummer dertien van de plaatsingslijst. Flier en Van Iersel bereikten de tweede ronde door in hun groep als tweede te eindigden met twee zeges en één nederlaag.

De twee Nederlandse mannenkoppels in Wenen, Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Christiaan Varenhorst/Maarten van Garderen, komen donderdag in actie in de tweede ronde.