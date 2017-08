Fiege twee jaar langer bondscoach handballers

Het hoofddoel voor de handbalmannen is plaatsing voor het Europees kampioenschap van 2020.

''We hebben de afgelopen jaren stappen gemaakt en willen dat de komende twee jaar bekronen'', aldus Fiege. ''Ik doe het met veel plezier en de verlenging is een blijk van waardering. Ik verheug me erop.''

Oranje is ook nog in de race voor een plek op het wereldkampioenschap van 2019 in Denemarken. In de kwalificatie treffen de handballers België, Griekenland en Turkije. Alleen de winnaar plaatst zich voor de play-offs die in juni volgend jaar worden gehouden.

Fiege combineert het bondscoachschap met het hoofdtrainerschap van Oosting E&O. Edwin Kippers is toegevoegd aan de technische staf van Oranje als assistent-bondscoach. Hij vervangt Martin Vlijm.