Sinkeldam bevestigt overgang van Sunweb naar FDJ

De overstap van Sinkeldam hing al enige tijd in de lucht. De 28-jarige Zaandammer gaf al in een vroegtijdig stadium aan toe te zijn aan een andere uitdaging.

"Sunweb is toch wel veranderd de afgelopen tijd qua sprinter en sprinttrein", zegt Sinkeldam maandag tegen RTV Noord-Holland. "FDJ heeft een kopman (Démare, red.) waar ik altijd voor kan rijden. Zowel in de klassiekers als in de massasprints. Ook is het een mooie uitdaging."

Sinkeldam begon zijn profcarrière bij de continentale ploeg van Rabobank. In 2012 maakte hij de overstap naar Argos-Shimano, de formatie die inmiddels door het leven gaat als Team Sunweb.

Preidler

Dit jaar boekte Sinkeldam zijn grootste overwinning in zijn loopbaan. Hij werd in juni Nederlands kampioen op de weg door Wouter Wippert en Dylan Groenewegen knap te verslaan in de sprint.

Sinkeldam reed in juli voor de tweede keer op rij de Tour de France uit. In 2015 moest hij opgeven.

Georg Preidler bewandelt dezelfde weg als Sinkeldam. De 27-jarige Oostenrijker was dit jaar nog onderdeel van de Sunweb-equipe die Tom Dumoulin aan de zege hielp in de Giro d'Italia.