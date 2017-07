Vettel blij met zege na stuurproblemen op Hungaroring

"Het was een zware dag vandaag", aldus de viervoudig wereldkampioen van Ferrari, die het grootste deel van de race op de Hungaroring met een scheef stuur reed.

"Het kostte heel veel kracht om de winst binnen te halen. De auto was lastig te besturen. De snelheid bleef gelukkig goed en het resultaat is fantastisch. Hopelijk kunnen we deze vorm na de zomerstop vasthouden."

Extra mooi voor Vettel was dat Lewis Hamilton, zijn grote concurrent in de strijd om de wereldtitel, niet verder kwam dan de vierde plaats. Vlak voor de finish gaf de Brit van Mercedes zijn derde plek terug aan teamgenoot Valtteri Bottas.

Toestemming

Hamilton hield in en liet de Fin passeren. "Ik ben een man van mijn woord'', zei de drievoudig wereldkampioen. Hamilton lag op driekwart van de race vierde, maar kreeg toestemming Bottas in te halen. Vanaf plek drie trok de Brit ten aanval. Hij dacht de snelheid te hebben om de Ferrari's van Vettel en Kimi Räikkönen te kunnen passeren, maar slaagde er niet in.

"Ik had tegen Bottas gezegd dat ik hem weer voorbij zou laten gaan als het mij niet zou lukken. Ook al is ieder punt belangrijk in de titelstrijd, ik wilde wel mijn woord houden", aldus Hamilton, die door zijn vierde plek dertien punten inleverde op Vettel.

De Duitser voert het kampioenschap nu aan met 14 punten voorsprong op Hamilton. De volgende Grand Prix is pas op 27 augustus in België.