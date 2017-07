Red Bull-teambaas Horner baalt van fout Verstappen

De twee teamgenoten kwamen kort na de start op de Hungaroring met elkaar in contact waardoor de Australiër uitviel. "Helaas maakte Max een remfout waardoor hij de zijkant van de wagen van Daniel raakte die ter plekke de race moest staken", kijkt Horner terug op het incident, dat ook negatieve gevolgen had voor Verstappen.

"Niet alleen raakten we een wagen kwijt, maar het leverde Max ook nog eens een tijdstraf van tien seconden op", baalde Horner. Overigens haalde Verstappen wel de finish. De Nederlander eindigde als vijfde, maar dat had beter gekund als hij niet bestraft was. Het verschil met winnaar Sebastian Vettel bedroeg op de finishstreep dertien seconden.

"Het tempo van Max tijdens de race had hem zeker op het podium kunnen brengen. Hij gaf niets toe op zijn concurrenten."

Excuses

Het incident tussen Verstappen en Ricciardo zorgde nog bijna nog voor een rel binnen Red Bull, omdat de Australiër eiste dat de 19-jarige Limburger zijn fout toegaf. "Anders heeft hij een probleem", zei Ricciardo, terwijl Verstappen nog bezig was met de race. Na de race bood Verstappen daadwerkelijk zijn verontschuldigingen aan en daarmee is de kous voor Horner af.

"We laten het achter ons en gaan verder'', aldus de teambaas. "Max rijdt agressief, op het randje. Hij maakte een fout en dat was kostbaar voor hem, Daniel en het team. Iedereen maakt fouten. Belangrijk is hoe je daarmee omgaat."

Ondanks zijn uitvallen behoudt Ricciardo de vierde plaats in de WK-stand, maar hij zag Kimi Raikkonen tot op één punt naderen. Verstappen blijft zesde. De volgende Grand Prix is pas over vier weken in België.