Kromowidjojo eindigt als vijfde op 100 meter vrije slag bij WK

De 26-jarige zwemster uit Sauwerd kwam in de finale tot een tijd van 52,78 seconden. Kromowidjojo was met haar tijd sneller dan in de halve finales, waarin ze donderdag met 53,09 als zevende eindigde.

De wereldtitel werd opgeëist door de Amerikaanse Simone Manuel, die aantikte in 52,27. De 20-jarige Manuel, die vorig jaar in Rio de Janeiro ook de olympische titel veroverde, verraste topfavoriete Sarah Sjöström.

De Zweedse, die afgelopen zondag in de finale van de 4x100 vrij het wereldrecord aanscherpte tot 51,71, moest met 52,31 genoegen nemen met het zilver.

De Deense Pernille Blume (52,69) veroverde het brons. Titelverdedigster Bronte Campbell kwam met 53,18 niet verder dan de zevende plek.

Kromowidjojo was na haar race teleurgesteld dat ze geen medaille wist te bemachtigen. "Shit man! Ik wilde heel graag op het podium komen", baale ze direct na haar race bij de NOS. "Ik heb mijn uiterste best gedaan. Mijn tijd is supergoed. Het niveau is zo hoog."

Bij de vorige WK twee jaar geleden in het Russische Kazan was de Groningse op het koninginnennummer als vierde geëindigd in 53,17. Als titelverdedigster eindigde ze bij de Spelen van Rio vijfde in 53,08.

Later vrijdag verschijnt Kromowidjojo nog aan de start van de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Op dat nummer komt ook Maaike de Waard in actie.