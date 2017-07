Wiegman stelt dat Oranjevrouwen voor 'niemand bang hoeven te zijn'

"Als wij goed georganiseerd spelen, hoeven we voor niemand bang te zijn", zo omschreef Wiegman vrijdag het gevoel binnen haar groep. "Alleen het is wel heel moeilijk om dat een hele wedstrijd vol te houden."

Oranje plaatste zich in groep A na zeges op Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1) als groepswinnaar voor de laatste acht. Zweden ging in groep B met vier punten als tweede door achter topfavoriet Duitsland.

"Zweden heeft een sterke ploeg, goed georganiseerd en heel ervaren. Maar wij hebben ons dusdanig ontwikkeld, dat ik ervan overtuigd ben dat we ons kunnen meten met Zweden", zei Wiegman. "Ik verheug me heel erg op de wedstrijd van zaterdag en dat proef ik ook binnen de spelersgroep."

Bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro veroverden de Zweedse vrouwen het zilver. In de finale was Duitsland met 2-1 te sterk.

Martens

Voor Lieke Martens, tot nu toe de uitblinkster bij Oranje op het EK, speelde de afgelopen jaren bij de Zweedse clubs Kopparbergs/Göteborg en Rosengard. De linksbuiten dwong daar een transfer af naar FC Barcelona.

"Zweden presteert op grote toernooien altijd goed", zei de 24-jarige Limburgse. "Ze hebben een paar goede spelers waar we goed op moeten letten."

"Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Wat we tot nu toe hebben laten zien, is een echte teamprestatie. Maar tevreden zijn we nog lang niet. Wij willen meer."

De kwartfinale tussen de Oranjevrouwen en Zweden begint zaterdag om 18.00 uur op De Vijverberg in Doetinchem.