Verstappen denkt dat Red Bull 'goede kans' maakt bij GP Hongarije

"Het ziet er goed uit", liet Verstappen vrijdag op zijn eigen website weten. In de eerste vrije training zette hij de vierde tijd neer en in de tweede sessie eindigde hij als zesde.

"In de eerste vrije training had ik nog niet helemaal het juiste gevoel, maar we hebben vandaag veel veranderd aan de auto en aan het eind van de tweede vrije training was het gevoel in de auto goed", aldus de Red Bull-coureur.

Verstappen kijkt dan ook met een positief gevoel vooruit naar de kwalificatie en de race. "Ik denk dat we hier een goede kans maken. Het ziet er beter uit dan tijdens de voorgaande races."

Ricciardo

De Nederlander gaf in de eerste sessie 0,676 seconde toe op zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die de snelste tijd liet noteren. In de tweede training was hij 0,496 seconde langzamer dan de Australiër, die wederom de snelste was.

"We moeten de balans nog iets verbeteren om echt tevreden te kunnen zijn met de auto, maar wat snelheid betreft ziet het er goed uit. We zitten erbij, dus dat is positief."

Verstappen verwacht dat Red Bull in de kwalificatie meer in de buurt blijft van de Mercedessen en Ferrari’s dan bij de voorgaande Grands Prix. "Het zal in de kwalificatie close zijn."

Hamilton

"Hoewel Hamilton zijn tijd vandaag neerzette op de zachte banden, dus die zal er morgen sowieso goed bij zitten", vervolgde hij.

"Mercedes zal in de kwalificatie ook nog wel wat meer uit de motor kunnen halen, maar dat hebben ze nu ook echt nodig. Het lijkt meer open te liggen dan eerder dit jaar het geval was, dus hopelijk kunnen we het gevecht aangaan."

De derde vrije training op de Hungaroring staat zaterdag om 11.00 op het programma. Drie uur later volgt de kwalificatie. De race gaat zondag eveneens om 14.00 uur van start.