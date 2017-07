Martina mist WK atletiek door hamstringblessure

De Nederlandse sprinter heeft te veel last van zijn hamstring, zo meldt de Atletiekunie vrijdag.

Martina had zich geplaatst voor de 200 meter en zou ook op de 4x100 meter in actie komen. De laatste keer dat de op Curaçao geboren sprinter een WK miste was in 2001.

"Helaas hebben we na uitgebreid onderzoek en in overleg met Churandy, de coach-staf en de medische staf moeten besluiten dat het beter is om van deelname af te zien om het risico op ernstiger letsel te voorkomen", aldus technisch directeur Ad Roskam.

"Uiteraard wil Churandy graag starten en heeft het hem veel moeite gekost om dit besluit te nemen maar alles overwegende, is dit de enige juiste beslissing."

Teleurgesteld

Martina is de regerend Europees kampioen op de 100 meter. Hij baalt dat hij niet kan deelnemen in Londen.

"Ik ben zeer teleurgesteld dat ik door een blessure niet mee kan doen aan wat mijn achtste WK had moeten worden. Ik heb er alles aan gedaan om fit te worden maar dat is niet gelukt", aldus de 33-jarige sprinter.

"Ik moet nu herstellen van deze blessure en goed voor mijzelf zorgen zodat ik de komende jaren nog wel kan mee doen aan de EK’s en de WK’s die nog komen en natuurlijk de Olympische Spelen in Tokyo in 2020."

De WK atletiek in Londen beginnen op vrijdag 4 augustus en duren tot en met zondag 13 augustus.