Djokovic dit jaar niet meer in actie vanwege aanhoudende klachten

"Helaas moest ik dit besluit nemen. Wimbledon was het zwaarste toernooi voor mij. Ik speelde met veel pijn. Ik heb de laatste veel artsen en andere specialisten in het medisch spectrum geconsulteerd", vertelt Djokovic.

"De blessure werd steeds erger en alle doktoren die ik sprak zeiden dat ik rust moet nemen om de blessure echt te laten genezen. Ik moet de natuur respecteren."

De 30-jarige Serviër moest eerder deze maand in de kwartfinales van Wimbledon geblesseerd opgeven tegen Tomas Berdych. Hij kreeg weer last van zijn elleboog en gaf tijdens de persconferentie na het duel aan dat hij al anderhalf jaar kampt met pijn in het gewricht.

Djokovic kent een teleurstellend jaar. Hij won slechts twee titels (Qatar en Eastbourne) en maakte weinig indruk op de Grand Slam-toernooien.

Net als op Wimbledon was op Roland Garros de kwartfinale het eindstation voor Djokovic. Op de Australian Open, waar hij titelverdediger was, ging het in de tweede ronde al mis.

US Open

Doordat Djokovic zich moet afmelden voor de US Open die eind augustus begint, zal hij voor het eerst sinds 2010 geen enkel Grand Slam-toernooi winnen in een kalenderjaar. Op de wereldranglijst zakte de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar dit jaar van plaats twee naar vier, achter Andy Murray, Rafael Nadel en Roger Federer.

"Het is vreemd voor me om een Grand Slam te missen. Ik heb in mijn carrière nog nooit een groot toernooi overgeslagen en ben ook nooit langer dan een maand of anderhalve maand geblesseerd geweest", zegt Djokovic.

André Agassi blijft ook volgend seizoen de coach van de Serviër. "Ik ben blij dat hij mij ook volgend seizoen zal bij staan. Ik kijk ernaar uit om weer te gaan trainen met hem als ik weer fit ben."

"Ik zal mijn racket in elk geval een paar maanden niet aanraken. Daarna ga ik voorzichtig de training weer opbouwen."

Djokovic zag ook een positieve kant van zijn blessure. "Ik kan nu meer tijd met mijn familie doorbrengen. Over een maand of anderhalve maand worden mijn vrouw Jelena en ik opnieuw ouders."