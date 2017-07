Braziliaans Openbaar Ministerie niet in beroep tegen vrijspraak Neymar

"We hebben het nieuws met grote blijdschap ontvangen", zegt de vader van Neymar tegen het Braziliaanse ESPN. "Het proces is officieel gesloten. Vier jaar vol valse beschuldigingen hebben ons veel pijn gedaan, gelukkig is het nu voorbij."

"Hoewel veel mensen er aan hebben getwijfeld, is er wel degelijk gerechtigheid in dit land. Alle aanklachten zijn verworpen door onze verdediging, waardoor het duidelijk is dat we niet één belastingcent in eigen zak hebben gestoken."

Begin 2016 werd Neymar door de Braziliaanse rechtbank nog veroordeeld tot het betalen van 100.000 euro aan achterstallige belasting. Het ging om inkomstenbelasting die Neymar nog verschuldigd zou zijn over de jaren 2007 en 2008. In hoger beroep gaat de aanvaller nu vrijuit. .

Overige rechtszaken

De zaak in Brazilië is niet de enige rechtszaak waar Neymar bij betrokken is. De Braziliaan moet zich ook nog verantwoorden voor de rechter in een fraude- en corruptiezaak rondom zijn transfer van het Braziliaanse Santos naar FC Barcelona in 2013.

Die zaak is aangespannen door een Braziliaanse investeringsgroep, die 40 procent van de transferrechten bezat van Neymar. De firma claimt dat er slechts een percentage is betaald over de transfersom van 17,1 miljoen euro, terwijl in werkelijkheid 83 miljoen euro met de transfer gemoeid zou zijn. Daardoor zou de firma enkele miljoenen aan inkomsten zijn misgelopen.

Ook de Spaanse belastingdienst zit achter Neymar aan vanwege de transfer. Jusitite doet al jaren onderzoek naar de zaak, die in september werd heropend. In november 2016 eiste het Spaanse Openbaar Ministerie twee jaar cel voor Neymar vanwege die fraude.

Omdat gevangenisstraffen tot twee jaar volgens de Spaanse wet voor personen met een blanco strafblad als een proeftijd in vrijheid doorgebracht mogen worden, hoeft Neymar niet daadwerkelijk de gevangenis in, als hij schuldig zou worden bevonden.