Tottenham-voorzitter Levy noemt kooplust Engelse clubs onhoudbaar

Engelse clubs gaven in de zomer al meer dan 950 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De Premier League is hard op weg om het recordbedrag van 1,3 miljard uit de vorige zomerse transferperiode te verbreken.

"We hebben de plicht de club fatsoenlijk te leiden", zegt Levy. "Als ik zie wat andere clubs uitgeven aan nieuwe spelers, vraag ik me af of dat vol te houden is. Je kunt niet ongestraft 200 miljoen pond meer uitgeven dan er binnenkomt."

Romelu Lukaku is vooralsnog de duurste speler die deze zomer door een Engelse club is gekocht. De Belg werd door Manchester United voor 85 miljoen euro overgenomen van Everton.

Ook de transfers van Alvaro Morata (Chelsea, 65 miljoen euro), Benjamin Mendy (Manchester City, 58 miljoen euro), Alexandre Lacazette (Arsenal, 53 miljoen euro), Kyle Walker (Manchester City, 51 miljoen euro) en Bernardo Silva (Manchester City, 50 miljoen euro) behoren in Engeland tot de dure overgangen van deze zomer.

Veroorloven

De Spurs verkochten alleen Walker aan Manchester City, maar een aankoop heeft de nummer twee van afgelopen seizoen nog niet gedaan. "Omdat we nog geen speler hebben gevonden die we willen kopen of ons kunnen veroorloven te kopen", aldus Levy.

De transferperiode loopt nog door tot en met donderdag 31 augustus.