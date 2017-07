Arts adviseert Djokovic US Open te laten schieten

De 30-jarige Djokovic moest eerder deze maand in de kwartfinales van Wimbledon geblesseerd opgeven tegen Tomas Berdych. Hij kreeg weer last van zijn elleboog en gaf tijdens de persconferenatie na het duel aan dat hij al anderhalf jaar kampt met pijn in zijn elleboog.

"Hij heeft een botkneuzing door overbelasting. Na zijn rustperiode kijken we hoe Novak ervoor staat. Een operatie is de laatste optie", zegt Milinkovic tegen het Servische Sporting Journal.

Volgens de arts heeft de deelname van Djokovic aan Wimbledon de blessure alleen maar vergroot. "Het was goed dat hij besloot om te stoppen tegen Berdych en dat hij heeft besloten om meer tijd te wijden aan zijn herstel."

Teleustellend

Djokovic kent tot dusver een teleurstellend jaar. Hij won slechts twee titels (Qatar en Eastbourne) en maakte weinig indruk op de Grand Slam-toernooien.

Net als op Wimbledon was op Roland Garros de kwartfinale het eindstation voor Djokovic. Op de Australian Open, waar hij titelverdediger was, ging het in de tweede ronde al mis.

Mocht Djokovic zich afmelden dan zou het voor het eerst sinds 2010 zijn dat hij geen enkele Grand Slam-toernooi wint in een kalenderjaar. Op de wereldranglijst zakte de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar dit jaar van plaats twee naar vier, achter Andy Murray, Rafael Nadel en Roger Federer.