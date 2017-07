Alles over GP Hongarije: 'Tweede plaats niet uit zicht voor Verstappen'

De Grand Prix van Hongarije staat zondag voor de 32e keer op de agenda. Sinds 1986 is het circuit onafgebroken terug te vinden op de Formule 1-kalender. In de laatste elf edities ging de overwinning zeven keer naar een Britse coureur.

Vorig jaar was Hamilton de snelste, voor Nico Rosberg en Daniel Ricciardo. Hamilton schreef de Grand Prix vijf keer op zijn naam en is daarmee recordhouder in Hongarije.

Max Verstappen, die vorig jaar vijfde werd in Hongarije, reed in de afgelopen Grand Prix (Silverstone) voor het eerst sinds eind mei weer in de punten. In achtereenvolgens Canada, Azerbeijdzan en Oostenrijk viel de Nederlander namelijk uit.

Circuit: Hungaroring

Aantal rondes: 70

Lengte circuit: 4,381

Aantal bochten: 16

Recordwinnaar: Lewis Hamilton: 5 (2007, 2009, 2012, 2013, 2016)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2004) 1.19,071

Laatste winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Sebastian Vettel (Ferrari)

2014: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2013: Lewis Hamilton (Mercedes)

2012: Lewis Hamilton (Mercedes)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.40.30,115

2. Nico Rosberg (Mercedes) +1,977

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +27,539

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +28,213

5. Max Verstappen (Red Bull) +48,659

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) +49,044

7. Fernando Alonso (McLaren) +1 ronde

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) +1 ronde

9. Valtteri Bottas (Williams) +1 ronde

10. Nico Hulkenberg (Force India) +1 ronde

Oud-coureur Allard Kalff geeft Verstappen zeker kans op het podium in Hongarije. "Als de updates van Red Bull werken zoals ze verwachten, dan is zelfs de tweede plaats niet uit zicht. Het podium zie ik sowieso lonken voor Verstappen."

"Het circuit in Hongarije is een beetje als Monaco, maar dan iets breder. Daar rijdt Red Bull traditioneel niet verkeerd. Dan zie ik geen reden waarom je niet een klein beetje optimistisch zou mogen zijn. Mijn top drie is: Hamilton, Verstappen en Vettel."

"Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar ik ga er vanuit dat het een leuke race wordt. Onder andere omdat het heel warm wordt en dan hoop ik dat bandenmanagement een rol gaat spelen. Dan kunnen er nog weleens verrassende dingen gebeuren."

"Veel mensen roepen dat het een Mickey Mouse-baantje is. Dat is het misschien ook wel, maar mijn verdediging is dat Mickey Mouse-baantjes altijd leuke wedstrijden opleveren."

"Voor Verstappen is het goed dat hij in Silverstone weer een keer de finishvlag heeft gezien. Het moeilijke is voor Max dat hij van jongs af aan gewend is om in een positie te zitten waar hij kan winnen. Die positie heeft hij nu niet. Het is het hele jaar een beetje voor de vijfde of zesde plaats met deze auto. Daar moet hij mee leren omgaan."

"Dat geldt ook voor het drie keer uitvallen op rij. Dat is niet makkelijk, maar gelukkig is hij negentien. Ik heb liever dat het nu gebeurt dan wanneer hij in een auto zit waarmee hij wereldkampioen kan worden. Dan is het nog veel vervelender. Vettel en Hamilton hebben ook wel eens zo’n jaar gehad. Ook dat is de Formule 1."

"Ik zie Hamilton nog steeds als de grootste kandidaat om wereldkampioen te worden. Stel dat Hamilton en Vettel een keer uitvallen en Bottas wint, dan heb je ineens drie man die om de wereldtitel vechten. Dan is Bottas absoluut kandidaat, maar ik denk dat Hamilton in vorm onverslaanbaar is. Daar komt niemand aan, ook Bottas niet."

"Ik vind het tot dusver een leuk seizoen. We hebben strijd tussen twee teams om de titel en dat is altijd leuk. Het is nu elke week spannend. Het is echt competitief. Ze kunnen zich niet verschuilen. Het moet allemaal het hele weekend kloppen."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 28 juli

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 29 juli

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 30 juli

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 177 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 176 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 154 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 117 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 98 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 57 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 52 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 43 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 29 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 26 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (330 punten)

2. Ferrari (275 punten)

3. Red Bull (174 punten)

4. Force India (95 punten)

5. Williams (41 punten)

6. Toro Rosso (33 punten)

7. Haas (29 punten)

8. Renault (26 punten)

9. Sauber (5 punten)

10. McLaren Honda (2 punten)

Volgende race: GP van België, 27 augustus, Spa-Francorchamps