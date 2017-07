Sluiter vindt dat Bertens 'verschrikkelijk hard voor zichzelf' is

Bertens begon bij een 2-1 voorsprong in de beslissende set tegen de Estse Anett Kontaveit plotseling te huilen. "Kiki heeft af en toe de neiging om de nadruk te leggen op het negatieve", verklaarde Sluiter zondag tegenover FOX Sports.

De pupil van Sluiter zag vroeg in de derde set twee dropshots mislukken, waardoor ze verzuimde een break voorsprong te nemen. "Daar werd ze een beetje gek van, die twee dropshots", vervolgde de trainer. "Dat waren inderdaad niet de slimste beslissingen, maar daar zijn genoeg voorbeelden van."

Sluiter vindt dat Bertens, die de finale wel met 6-4, 3-6 en 6-1 won en haar vierde toernooizege in haar carrière boekte, zichzelf minder druk moet opleggen. "Zij is dan zo verschrikkelijk hard voor zichzelf, waardoor ze in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dan is ze het overzicht even kwijt."

Toen Bertens in tranen uitbarstte riep ze Sluiter wel de baan op. "Dat geeft aan dat ze niet helemaal de weg kwijt is. Dan weet ze zelf ook dat ze wat momenten heeft gehad waarin ze niet de juiste dingen doet. Dan kan je doorgaan of jezelf een paar tikken op je kop geven."

Fouten

Volgens de oud-tennisser heeft de huidige nummer 35 van de wereld de neiging om het laatste te doen. "Het is niet erg om fouten te maken", aldus Sluiter. "Maar als je vervolgens alleen maar bezig bent met hoe slecht het is dat je die fouten gemaakt hebt, dan wordt het een struggle en wordt het even ontladen. Dat is wat er in de derde set op 2-1 gebeurde."

Voor het toernooi in Gstaad was Bertens bezig aan een slechte reeks. De 25-jarige Nederlandse won geen enkele partij tijdens het grasseizoen en werd op Roland Garros al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Ze kreeg daarom voorafgaand aan de finale van haar coach de opdracht om trots te zijn op haar prestaties in Gstaad. "Kiki heeft best een lastige periode achter de rug op tennisgebied. Als je dan naar Gstaad gaat en je haalt daar de finale, dan mag je best trots op jezelf zijn."

"Maar dan zie je toch dat er een hele hoop spanning mee gaat spelen, wat er uiteindelijk toe leidt dat ze gaat wankelen", liet Sluiter weten.