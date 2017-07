Volleybalsters naar finale World Grand Prix na moeizame zege op België

Oranje gaf tot twee keer toe een set voorsprong uit handen, maar stelde de zege in de beslissende set alsnog veilig: 29-27, 18-25, 25-12, 22-25 en 15-8.

Nederland had een zege nodig na twee nederlagen op rij tegen de Verenigde Staten (3-1) en Brazilië (3-1). Door de gewonnen ontmoeting met België strijdt de formatie van Morrison over anderhalve week met gastland China, Servië, de VS, Brazilië en Italië om de winst van de World Grand Prix.

De volleybalsters beleefden een moeizame start tegen België. In de eerste set knokte de ploeg zich van een achterstand van 24-21 nog naar setwinst. België won de tweede set afgetekend, waarna Oranje in het derde bedrijf veel sterker was.

Nederland grossierde in de vierde set opnieuw in fouten, maar stelde in de beslissende vijfde set net op tijd orde op zaken. "Het ging zeker niet makkelijk maar uiteindelijk heeft onze opslag op de beslissende momenten het verschil gemaakt", concludeerde een opgeluchte aanvoerster Maret Balkestein-Grothues.

Het finaletoernooi van de World Grand Prix vindt van 2 tot en met 6 augustus plaats in China. Oranje won de World Grand Prix één keer, in 2007.