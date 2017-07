Groenewegen noemt etappezege op Champs-Élysées 'ongelooflijk'

"Dit is natuurlijk waar we op gehoopt hadden, geweldig", jubelde Groenewegen na zijn ritzege bij de NOS. "Winnen op de Champs-Élysées, het is ongelooflijk."

De sprinter van Lotto-Jumbo kwam al vroeg op kop en hield tot de finish stand. "Ik zat een beetje met Kristoff te boksen en kwam als tweede door de bocht heen."

"In mijn oortje hoorde ik nog aanmoedigingen en toen leek het wel een eeuwigheid te duren", vervolgde hij. "Maar dan pak ik 'm gewoon."

Groenewegen, die in Parijs André Greipel en Edvald Boasson Hagen achter zich hield, was in de Tour al een aantal keren dicht bij een ritzege. In de elfde etappe werd hij tweede achter Marcel Kittel en in de rit daarvoor eindigde hij als derde.

Mooie dag

"Ik wilde ook steeds vroeger de sprint aangaan. Nu lukte dat en win ik, uitgerekend hier", zei Groenewegen, die zijn tranen niet kon bedwingen. "Als je dan toch moet winnen, is dit een hele mooie dag. Dit is een droom, naar deze rit keek ik als jongen."

Voor Lotto-Jumbo betekende het na de overwinning van Primoz Roglic in de zeventiende etappe de tweede ritzege in deze Tour. "Op de belangrijkste dag voor sprinters laten we zien hoe het wel moet en snoeren we iedereen de mond. We hebben de benen laten spreken."

Vorige maand moest Groenewegen op het NK nog genoegen nemen met de derde plek achter Ramon Sinkeldam en Wouter Wippert. "Op het NK lukte het niet, de hele Tour zaten we er tegenaan en vandaag lukte alles."

Het was de tweede Nederlandse etappezege in deze Tour. Vorige week zondag schreef Bauke Mollema de vijftiende etappe op zijn naam. Het is de eerste keer sinds 2002 dat er twee verschillende Nederlanders een etappe winnen in 'La Grande Boucle'. Toen wonnen Michael Boogerd en Karsten Kroon een rit.